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Baza: спецборт первых лиц России два дня провел в США

Лайнер вылетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк 26 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Спецсамолет Ил-96−300 авиароты «Россия» пробыл в Соединенных Штатах два дня, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на FlightRadar.

Лайнер, предназначенный для перевозки высокопоставленных официальных лиц, стартовал из Москвы и направился в Санкт-Петербург 25 декабря, а затем на следующий день отправился в Нью-Йорк. Вслед за этим самолет осуществил полет в Вашингтон, вернулся в Нью-Йорк и оттуда полетел обратно в Москву.

Этот воздушный транспорт ранее использовался такими видными деятелями, как глава МИД Сергей Лавров, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с новым главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу урегулирования украинского конфликта уже в конце января. Избранный президент США хочет увидеться с российским лидером как можно скорее после своей инаугурации.