Baza: спецборт первых лиц России два дня провел в США

Лайнер, предназначенный для перевозки высокопоставленных официальных лиц, стартовал из Москвы и направился в Санкт-Петербург 25 декабря, а затем на следующий день отправился в Нью-Йорк. Вслед за этим самолет осуществил полет в Вашингтон, вернулся в Нью-Йорк и оттуда полетел обратно в Москву.