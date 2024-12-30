Baza: спецборт первых лиц России два дня провел в США

Спецсамолет Ил-96−300 авиароты «Россия» пробыл в Соединенных Штатах два дня, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на FlightRadar.
Лайнер, предназначенный для перевозки высокопоставленных официальных лиц, стартовал из Москвы и направился в Санкт-Петербург 25 декабря, а затем на следующий день отправился в Нью-Йорк. Вслед за этим самолет осуществил полет в Вашингтон, вернулся в Нью-Йорк и оттуда полетел обратно в Москву.
Этот воздушный транспорт ранее использовался такими видными деятелями, как глава МИД Сергей Лавров, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с новым главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу урегулирования украинского конфликта уже в конце января. Избранный президент США хочет увидеться с российским лидером как можно скорее после своей инаугурации.