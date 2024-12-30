В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

Средняя пенсия по старости в России на 2025 год ожидается в районе 24 тысяч рублей, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин.
Он отметил, что страховые пенсии будут увеличены на 7,3% с 1 января 2025 года, что затронет как продолжающих работать пенсионеров, так и тех, кто уже не трудится.
«В следующем (2025 — ред.) году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей», — цитирует Чаплина РИА Новости.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков утверждал, что пенсии в феврале 2025 года будут дополнительно повышены в соответствии с фактической инфляцией 2024 года.
Также сообщалось, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России увеличатся до 15 456 рублей. Решение об это приняли принято в рамках утвержденного бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025−2027 годы.