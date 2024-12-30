Фильм «Елки 11» возглавил российский кинопрокат

Продолжение киновселенной «Елки 11» заработало в кинопрокате ₽211,4 млн в РФ, возглавив отечественный кинопрокат. Об этом 29 декабря сообщает портал ЕАИС.
Второе место занимает семейная комедия «Домовенок Кузя», которая собрала порядка ₽146,1 млн. Тройку лидеров замыкает премьера мультипликационной франшизы «Иван Царевич и Серый волк 6» — ₽88,6 млн.
На четвертом месте оказался фильм «Баба Яга спасает Новый год». Фильм заработал в прокате около ₽61,9 млн. А на пятой позиции расположился сиквел зарубежного кино «Муфаса: Король Лев». В страна СНГ кроме России и Белоруссии он получил ₽61,9 млн.
Ранее, 29 декабря, продюсер и генеральный директор студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова Леонид Верещагин указал на успехи России в импортозамещении в сфере кино. Он рассказал о том, что доля российских фильмов в 2021 году была 30%, а сегодня составляет 80%.
Более того, 1 января 2025 года в широкий прокат выйдет фильм «Финист. Первый богатырь» компании «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа). А для боевых сцен актеры прошли курсы русских кулачных боев и владения оружием.
Также «НМГ Кинопрокат» анонсировал выход семейного фильма «Буратино» 1 января 2026 года, работа над ним находится на финальных стадиях. О возросшем интересе к российскому кино говорила и гендиректор НМГ Светлана Баланова. В ноябре она отметила, что в РФ 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем Национальная Медиа Группа будет наращивать производство уникальных проектов.