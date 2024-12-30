Фильм «Елки 11» возглавил российский кинопрокат

Также «НМГ Кинопрокат» анонсировал выход семейного фильма «Буратино» 1 января 2026 года, работа над ним находится на финальных стадиях. О возросшем интересе к российскому кино говорила и гендиректор НМГ Светлана Баланова. В ноябре она отметила, что в РФ 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем Национальная Медиа Группа будет наращивать производство уникальных проектов.