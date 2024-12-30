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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 30 декабря 2024

До −8 градусов ожидается в Иркутске 30 декабря.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 30 декабря 2024 обещает переменную облачность, без осадков. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с. Днем столбик термометра опустится до −6…-8 градусов.

Погода в Иркутске 30 декабря 2024.

— В Приангарье ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики.

В регионе температура −5…-10 градусов, если солнце так и не выглянет, то −15…-20. Вот что обещает погода в Иркутске 30 декабря 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автобусный маршрут № 81 поменяет схему движения в Иркутске. Ранее он следовал от ЖК «Ботаника» через Центральный рынок до Китай-города. Теперь маршрут сократится: «Центральный рынок — Китай-город».