До −9 градусов будет в понедельник на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от −4 до −9 градусов, на юге — до −14. Ветер юго-западный, южный 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −7 до −9 градусов. Ветер юго-западный, южный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 30 декабря, у Александра, Даниила, Дениса, Ивана, Никиты, Николая, Сергея, Степана.
Между прочим, 30 декабря 2024 года отмечают Даниилов день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит хвастаться и жаловаться на жизнь. Дело в том, что из-за этого могут появиться новые проблемы.