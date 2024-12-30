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До −9 градусов будет в понедельник на Южном Урале

В понедельник, 30 декабря, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь.

Сейчас в Ричмонде: +15° 8 м/с 88% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: AP 2024

Температура воздуха днем составит от −4 до −9 градусов, на юге — до −14. Ветер юго-западный, южный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −7 до −9 градусов. Ветер юго-западный, южный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 30 декабря, у Александра, Даниила, Дениса, Ивана, Никиты, Николая, Сергея, Степана.

Между прочим, 30 декабря 2024 года отмечают Даниилов день. Согласно народным приметам, сегодня не стоит хвастаться и жаловаться на жизнь. Дело в том, что из-за этого могут появиться новые проблемы.