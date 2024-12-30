В Иркутске благоустроили «Бульвар Солнечный»

В Иркутске после вмешательства правоохранителей завершили благоустройство территории в микрорайоне Солнечном. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
Администрация города заключила контракт с подрядчиком. Рабочие должны были привести «Бульвар Солнечный» в порядок, на это выделили 70 миллионов рублей. Но в итоге нарушили установленные сроки (вместе 1 октября сдали участок в начале декабря), на территории оставили строительный мусор, тяжелая техника разрушила проезжую часть и тротуар.
Работы завершили после вмешательства прокуратуры. Прокуратура Иркутской области.
— В ходе надзорного сопровождения прокуратура внесла подрядчику представление, а также завела дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ). В итоге одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителя организации оштрафовали на 30 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
Подрядчик нарушил условия контракта. Прокуратура Иркутской области.
На сегодняшний день работы полностью завершены.
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