В Иркутске благоустроили «Бульвар Солнечный»

Администрация города заключила контракт с подрядчиком. Рабочие должны были привести «Бульвар Солнечный» в порядок, на это выделили 70 миллионов рублей. Но в итоге нарушили установленные сроки (вместе 1 октября сдали участок в начале декабря), на территории оставили строительный мусор, тяжелая техника разрушила проезжую часть и тротуар.