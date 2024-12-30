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Омичам предлагают обсудить точечную застройку на Левобережье

На Левом берегу хотят построить новые объекты.

Источник: Комсомольская правда

Разработан проект точечной застройки микрорайона в границах улиц Волгоградская — Лукашевича — Ватутина — Новороссийская. Здесь планируется построить СТО, жилой дом, спортплощадку, магазины и другие объекты.

Автомобильный сервисный центр планируется построить на пересечении улиц Волгоградской и Новороссийской. Жилая высотка должна появиться на углу Ватутина и Новороссийской. Также на Ватутина запланировано строительство центра дополнительного образования.

На Волгоградской предусмотрено два гаража — на 67 и 100 мест, два магазина и СТО. В березовой роще — многофункциональная спортивная площадка.

Проект застройки опубликовала мэрия Омска, назначены общественные обсуждения. Внести свои предложения по изменению проекта можно до 16 января.