Омичам предлагают обсудить точечную застройку на Левобережье

Разработан проект точечной застройки микрорайона в границах улиц Волгоградская — Лукашевича — Ватутина — Новороссийская. Здесь планируется построить СТО, жилой дом, спортплощадку, магазины и другие объекты.
Автомобильный сервисный центр планируется построить на пересечении улиц Волгоградской и Новороссийской. Жилая высотка должна появиться на углу Ватутина и Новороссийской. Также на Ватутина запланировано строительство центра дополнительного образования.
На Волгоградской предусмотрено два гаража — на 67 и 100 мест, два магазина и СТО. В березовой роще — многофункциональная спортивная площадка.
Проект застройки опубликовала мэрия Омска, назначены общественные обсуждения. Внести свои предложения по изменению проекта можно до 16 января.