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Посол Маслов: массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом

Последние годы в страну приезжали порядка 800 тысяч россиян в год.

Источник: Аргументы и факты

Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, что приводит к ежегодным потерям для Афин в размере около 1 миллиарда евро, сообщил посол России в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.

Если в 2013 году страну посетили рекордные 1,3 миллиона россиян, а в последние годы перед пандемией их число составляло около 800 тысяч ежегодно, то за десять месяцев текущего года Грецию посетили лишь 15 тысяч граждан России.

Посол отметил, что резкий спад интереса к греческому направлению произошел после прекращения прямого авиасообщения между Москвой и Афинами, а также блокировки карт российских банков странами ЕС. Это негативно отразилось на многих местных отраслях, включая пушно-меховое производство.

Хотя в туристическом секторе фиксируют интерес россиян к элитным греческим курортам, Маслов подчеркнул, что это нельзя сравнивать с массовым туризмом прошлых лет.

Ранее Кипр ввел новые визовые требования для туристов из России, теперь они фактически повторяют шенгенские.