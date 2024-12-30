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В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 3 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 742 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +16° 7 м/с 88% 751 мм рт. ст. +16°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки по области, преимущественно мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 1 до плюс 3 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, ожидаются облачность с прояснениями, небольшие осадки, гололедица.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.