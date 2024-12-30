В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 3 градусов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие, местами умеренные осадки по области, преимущественно мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от минус 1 до плюс 3 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, ожидаются облачность с прояснениями, небольшие осадки, гололедица.
Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.