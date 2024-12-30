Омичи массово продают советские елочные игрушки

Накануне Нового года омичи массово продают раритетные елочные игрушки советского производства. С десяток предложений размещено на сайте бесплатных объявлений «Авито».
На игрушки массового в советское время производства цена начинается от 150 рублей. Дороже идут раритетные игрушки на прищепках, персонажами которых стали герои советских мультииков.
Так например, один из омских коллекционеров продает коллекцию елочных игрушек по мотивам сказок «Чиполлино», «Золотой петушок», «Маленькией мук», «Айболит», «Гадкий утенок» и «Серебряное копытце». Цена на варьируется от 150 до 6 800 рублей.
Одним лотом по договорной цене продаются советские игрушки 60-х годов: стеклянный шар с изображением лисы, картонная звезда, бусы из пенопласта и несколько других стеклянных игрушек.
Коллекцию из 15 игрушек омич готов продать за 9000 рублей, однако предметы можно купить и поштучно. Жемчужиной коллекции, судя по цене, является игрушка «Остров Буян» из «Сказки о царе Салтане». Она продается за 3 500 рублей.