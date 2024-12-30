Омичи массово продают советские елочные игрушки

Коллекцию из 15 игрушек омич готов продать за 9000 рублей, однако предметы можно купить и поштучно. Жемчужиной коллекции, судя по цене, является игрушка «Остров Буян» из «Сказки о царе Салтане». Она продается за 3 500 рублей.