15 регионов Казахстана ожидают туман и гололед в понедельник

«30 декабря 2024 года в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай и Улытау местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — сообщили в компании.