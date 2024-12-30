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15 регионов Казахстана ожидают туман и гололед в понедельник

Казгидромет объявил штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +15° 8 м/с 88% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: unsplash.com

АСТАНА, 30 дек — Sputnik. Сразу 15 регионов Казахстана ожидают туман и гололед 30 декабря.

Казгидромет предупреждает: страну накроют снег, туман, а местами и дожди.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях ожидают метели.

Гололед будет в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Жамбылской областях.

В Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях будет туман.

О плохой погоде предупредил казахстанце и «КазАвтоЖол», особенно водителей.

«30 декабря 2024 года в Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в области Абай и Улытау местами ожидается снег. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах», — сообщили в компании.

Также компания напоминает о возможности обращения в колл-центр 1403.