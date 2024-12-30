Участники экспедиции МЧС прошли с частицей Вечного огня 1577 километров

Ранее глава МЧС России Александр Куренков открыл в Мурманске первый этап арктической экспедиции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут экспедиции общей протяженностью более 14 тысяч километров пройдет по десяти арктическим регионам страны. Участники пронесут частицу Вечного огня по всему арктическому побережью до чукотского Певека. Колонна МЧС преодолела маршрут по Мурманской области, после чего направилась в Карелию, а затем в Архангельскую область.