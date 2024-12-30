В канун Нового года жители омской 9-этажки неожиданно остались без газа

Вчера, 29 декабря, к часу дня неожиданно пропал газ в конфорках жителей девятиэтажного дома по улице Жуковского, 31 в Ленинском округе. По состоянию на 10:00 30 декабря газа у жильцов нет до сих пор.
«Наш дом обслуживает “Областная газовая компания”, — рассказала “КП-Омск” жительница этого дома. — Вчера мы еще терпели, пользовались электроприборами, но сегодня я уже не выдержала и позвонила в аварийно-диспетчерскую службу. Мне сказали, что там какая-то техническая неисправность, работает аварийная бригада. Получается, сутки уже работает!».
Подачу газа в дом пообещали возобновить сегодня к обеду, «КП-Омск» будет следить за ситуацией. Однако больше всего вызывает озабоченность тот факт, что подобный случай в этом доме уже не первый. Перебои с газом этой осенью уже были, но тогда газоснабжение восстановили в течение дня.
А ранее, в сентябре этого года, мы писали о том, что без газа несколько дней оставались дома по адресам по адресам 1-я Поселковая 1б, Орджоникидзе 268, 270, 268а и 270а.