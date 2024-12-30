В канун Нового года жители омской 9-этажки неожиданно остались без газа

Подачу газа в дом пообещали возобновить сегодня к обеду, «КП-Омск» будет следить за ситуацией. Однако больше всего вызывает озабоченность тот факт, что подобный случай в этом доме уже не первый. Перебои с газом этой осенью уже были, но тогда газоснабжение восстановили в течение дня.