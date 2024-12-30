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Детский сад на 110 мест построили в Черемхово

Здание начали возводить в августе 2023.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово построили детский сад на 110 мест, на работы потратили около 206 миллионов рублей. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, возводить здание начали в августе 2023 на месте детсада № 10.

На первом этаже будут заниматься дети раннего возраста, младшая и средняя группы. Специалисты обустроили раздевалки, игровые комнаты, спальни, буфет и санузел. На втором этаже расположились старшая и подготовительная группа, там есть спортивный зал (он также предназначен для музыкальных занятий).

Здание начали возводить в августе 2023. Пресс-служба правительства Иркутской области.

— В детском саду работает лифт, для обеспечения безопасности установили современные системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Обустроили прилегающую к учреждению территорию — установили пять навесов для отдыха детей, — уточнили в правительстве.

Кстати, в 2024 свои двери после капительного ремонта открыл детсад № 26, рассчитанный на 100 детей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что девять переправ открыли в Иркутской области 28 декабря.