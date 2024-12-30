Детский сад на 110 мест построили в Черемхово

На первом этаже будут заниматься дети раннего возраста, младшая и средняя группы. Специалисты обустроили раздевалки, игровые комнаты, спальни, буфет и санузел. На втором этаже расположились старшая и подготовительная группа, там есть спортивный зал (он также предназначен для музыкальных занятий).