Новогодняя ночь в Башкирии будет теплой и снежной

В Башкирии дали прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни 2025 года. В республике будет снежно и тепло, сообщили в Башгидромете.
В понедельник, 30 декабря, местами пройдет небольшой снег и образуется гололед. На дорогах будет скользко. Днем температура воздуха составит −5,-10°.
Во вторник, 31 декабря, ночью местами прогнозируют небольшой снег, в ряде районов пройдет метель. На дорогах появятся снежные заносы и накат, гололедица. Местами будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит −8,-13°, при прояснениях до −18°, днем −1,-6°.
В первый день нового года, 1 января, в республике пойдет снег и мокрый снег. В некоторых районах ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью составит −4,-9°, днем потеплеет до 0,-5°.