Новогодняя ночь в Башкирии будет теплой и снежной

В первый день нового года, 1 января, в республике пойдет снег и мокрый снег. В некоторых районах ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью составит −4,-9°, днем потеплеет до 0,-5°.