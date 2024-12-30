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Новогодняя ночь в Башкирии будет теплой и снежной

Синоптики обещают метель и гололедицу.

Сейчас в Ричмонде: +15° 8 м/с 88% 751 мм рт. ст. +11°
Источник: AP 2024

В Башкирии дали прогноз погоды на новогоднюю ночь и первые дни 2025 года. В республике будет снежно и тепло, сообщили в Башгидромете.

В понедельник, 30 декабря, местами пройдет небольшой снег и образуется гололед. На дорогах будет скользко. Днем температура воздуха составит −5,-10°.

Во вторник, 31 декабря, ночью местами прогнозируют небольшой снег, в ряде районов пройдет метель. На дорогах появятся снежные заносы и накат, гололедица. Местами будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит −8,-13°, при прояснениях до −18°, днем −1,-6°.

В первый день нового года, 1 января, в республике пойдет снег и мокрый снег. В некоторых районах ожидаются метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах будет скользко. Температура воздуха ночью составит −4,-9°, днем потеплеет до 0,-5°.