В Ростове с 30 декабря по 6 января обещают дожди и до 8 градусов тепла

В Ростове первая неделя нового года будет преимущественно теплой и пасмурной. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 декабря, в донской столице температура воздуха составит два градуса мороза, днем столбик термометра покажет +1, вечером 0 градусов. День будет облачным с прояснениями.