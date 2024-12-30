В Ростове с 30 декабря по 6 января обещают дожди и до 8 градусов тепла

В Ростове первая неделя нового года будет преимущественно теплой и пасмурной. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 декабря, в донской столице температура воздуха составит два градуса мороза, днем столбик термометра покажет +1, вечером 0 градусов. День будет облачным с прояснениями.
Во вторник, 31 декабря, утром +1, днем от +2 до +3, вечером +3 градуса. День пасмурный, но без осадков.
В среду, 1 января, в первой половине дня и до конца дня — облачно. Ночью возможен дождь.
Температура воздуха утром составит +2, днем от +4 до +5, вечером +6.
В четверг, 2 января, утром +6, днем +7, вечером +7. Пасмурно, без дождя.
В пятницу, 3 января, облачно с прояснениями, без осадков. Утром +6, днем +8, вечером +4.
В субботу, 4 января, утром в Ростове +2, днем от +3 до +4, вечером +2. Во второй половине дня возможны осадки.
В воскресенье, 5 января, весь день будет идти дождь с мокрым снегом. Утром +3, в обед от +4 до +6, вечером до +5.