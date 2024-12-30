Умер бывший президент США Джимми Картер

ИНСК, 30 дек — Sputnik. Экс-президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет, об этом сообщила НКО бывшего главы государства.
«Наш основатель, бывший президент США Джимми Картер, скончался сегодня днем в Плейнсе, штат Джорджия», — говорится в сообщении Центра Картера в соцсети X.
Картеру умер у себя дома в штате Джорджия. Причина смерти не называется. Известно, ранее Картер неоднократно проходил курсы лечения от рака.
Ряд мировых лидеров выразили соболезнования в связи с кончиной экс-президента.
В США 9 января 2025 года объявлен день национального траура.
Президент-рекордсмен
Картер является рекордсменом по продолжительности жизни среди всех американских президентов. Еще 1 октября 2019 года он стал единственным из всех бывших лидеров страны, достигнувших 95 лет.
Кроме того, рекордом является и брак президента с его супругой Розалин (она скончалась в возрасте 96 в 2023 году). Картеры прожили вместе 73 года, и их брак является самым долгим в истории первых пар Америки.
Также политик, полное имя которого Джеймс Эрл Картер, стал первым президентом США, который вошел в Белый дом не под официальным именем, а под «домашним» прозвищем Джимми.
Один срок на посту президента
Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в семье состоятельного фермера. Политическую карьеру начал в 1950-е годы.
На выборах 1976 года Картер одержал победу над республиканцем Джеральдом Фордом и стал 39-м президентом США.
Работу в Белом доме он начал с помилования и запрета преследования сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. Под его опекой проходили и завершились соглашением переговоры лидеров Египта и Израиля по ближневосточному урегулированию лидеров Египта и Израиля в 1978 и 1979 годах.
При нем США и СССР в 1979 году подписали Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2). Хотя договор де-факто исполнялся сторонами, он не был ратифицирован конгрессом США из-за ввода советских войск в Афганистан.
После этого отношения стран фактически вернулись в состояние холодной войны. Со стороны США были введены санкции, запрещен импорт в СССР американской пшеницы, объявлен бойкот Московской Олимпиаде 1980 года.
Наибольшую популярность Картер получил после того, как покинул пост главы государства.
После ухода из Белого дома он написал более четырех десятков книг, преподавал в университете и воскресной школе, активно занимался дипломатией. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира, став единственным американским президентом, получившим такую награду после завершения своих полномочий.