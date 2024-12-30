Умер бывший президент США Джимми Картер

Работу в Белом доме он начал с помилования и запрета преследования сотен тысяч уклонистов войны во Вьетнаме. Под его опекой проходили и завершились соглашением переговоры лидеров Египта и Израиля по ближневосточному урегулированию лидеров Египта и Израиля в 1978 и 1979 годах.