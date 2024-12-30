Нашли через три часа: закончились поиски пропавшего по пути из Кушнаренково в Иглино подростка

В Башкирии завершились поиски 15-летнего мальчика. Об этом рассказали активисты общественной организации «Поиск Детей — Иглино».
Подросток пропал вчера, 29 декабря, по дороге из села Кушнаренково в Иглино. Спустя три часа после публикации ориентировки о поиске парня волонтеры рассказали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив, — сообщили добровольцы.
Где был мальчик и почему пропал — не уточняется.
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