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В казахстанских школах стартовали зимние каникулы

С 30 декабря школьники Казахстана уходят на 10-дневные зимние каникулы, сообщает El.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Источник: EL.kz

Министерство просвещения разработало рекомендации для организации каникул в рамках программы «Біртұтас тәрбие». Они включают уроки безопасности, а также образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия.

Особое внимание уделяется безопасности детей. Родителям и педагогам рекомендуется проводить больше времени с детьми, особенно в праздничные дни.

Для профилактики несчастных случаев важно соблюдать меры предосторожности на улицах, льду, горках, катках и в местах массового скопления людей. Также акцент сделан на правилах пожарной безопасности при использовании новогодних гирлянд, свечей и других декоративных элементов.

Зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 10 по 16 февраля 2025 года.

образование