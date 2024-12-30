В казахстанских школах стартовали зимние каникулы

Министерство просвещения разработало рекомендации для организации каникул в рамках программы «Біртұтас тәрбие». Они включают уроки безопасности, а также образовательные, спортивные, культурные и творческие мероприятия.
Особое внимание уделяется безопасности детей. Родителям и педагогам рекомендуется проводить больше времени с детьми, особенно в праздничные дни.
Для профилактики несчастных случаев важно соблюдать меры предосторожности на улицах, льду, горках, катках и в местах массового скопления людей. Также акцент сделан на правилах пожарной безопасности при использовании новогодних гирлянд, свечей и других декоративных элементов.
Зимние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 10 по 16 февраля 2025 года.