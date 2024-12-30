В новогодние праздники в ростовских колониях пройдут лекции и викторины

В Ростовской области во всех колониях в честь Нового года пройдут праздничные мероприятия. В региональном ГУФСИН рассказали, что в исправительных учреждениях запланированы познавательные лекции, простом фильмов, конкурсы и викторины. Также во время январских каникул пройдут спортивные соревнования.
Вечером, 31 декабря, состоятся концерты. Артистами и зрителями будут осужденные.
— Обвиняемые, подозреваемые и осужденные имеют возможность получать от своих родственников в посылках и передачах продукты питания, а также приобретать их за счет собственных средств в магазине учреждения, — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.
В столовых в новогодние каникулы будет особенное меню. К примеру, будут жарить котлеты и подавать их с гарниром и овощными салатами. Личный состав перейдет на усиленный режим службы.