В новогодние праздники в ростовских колониях пройдут лекции и викторины

В Ростовской области во всех колониях в честь Нового года пройдут праздничные мероприятия. В региональном ГУФСИН рассказали, что в исправительных учреждениях запланированы познавательные лекции, простом фильмов, конкурсы и викторины. Также во время январских каникул пройдут спортивные соревнования.