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Премьер Головченко объяснил, что происходит с картофелем в Беларуси, сказав о причинах лицензирования на него

Премьер Головченко объяснил, что происходит с картофелем в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1» пояснил, что происходит с картофелем в Беларуси.

Головченко подчеркнул, что никакого беспокойства по картофелю в Беларуси нет. Он уточнил, что в стране картофеля традиционно выращивается в три раза и более, чем потребляется.

— Производство картофеля в текущем не самом лучшем году для этой культуры сложилось на уровне 460 килограммов, а потребляем мы только 160 килограммов на человека в среднем. Поэтому, как видите, картофеля предостаточно, — заметил глава правительства Беларуси.

Вместе с тем он также обратил внимание на то, что картофель есть разный, назвав традиционный экономвариант, развесной, вакуумированный, мытый, калиброванный и так далее. Премьер-министр, комментируя введение лицензирования вывоза картофеля на три месяца из страны (подробнее — здесь), уточнил, что это было сделано для регулирования товарных потоков.

По его словам, подобное делается для многих культур. Головченко сообщил, что связано это с тем, что цены на внешних рынках на часть белорусской продукции, которая особенно пользуется спросом, выше, чем в Беларуси, «в той же Российской Федерации».

— Потому что производителю выгодно быстро продать и желательно подороже. Но мы не можем не думать о собственном рынке. Для этого мы закладываем необходимые объемы.

Глава белорусского правительства заявил, что указанный механизм не запретительный, а регулировочный. Он также напомнил, что соответствующие лицензии выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение одного, максимум двух дней после поступления соответствующей заявки, которая была согласована с областным исполнительным комитетом.

— Поэтому картофеля будет предостаточно, — заверил премьер-министр Беларуси.

Ранее премьер Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси.

Кроме того, премьер-министр сказал, что рост начисленной средней зарплаты в 2025 году заложен на уровне 2400 рублей.

А еще Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый новогодний салат за год подешевел.

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