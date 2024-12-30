Премьер Головченко объяснил, что происходит с картофелем в Беларуси, сказав о причинах лицензирования на него

Вместе с тем он также обратил внимание на то, что картофель есть разный, назвав традиционный экономвариант, развесной, вакуумированный, мытый, калиброванный и так далее. Премьер-министр, комментируя введение лицензирования вывоза картофеля на три месяца из страны (подробнее — здесь), уточнил, что это было сделано для регулирования товарных потоков.