В Омской области назначили трех новых районных начальников ОМВД

В три района Омской области назначены новые начальники ОМВД. Руководитель УМВД России по Омской области Вадим Болотов уже представил их коллективу.
Руководителем ОМВД России по Азовскому району стал подполковник полиции Максим Кривощеков.
42-летний Кривощеков коренной омич, в ОМВД России по Азовскому району проходит службу с 2015 года, ранее являлся заместителем начальника.
Начальником ОМВД России по Нижнеомскому району назначен майор полиции Евгений Панкратов. Родом 40-летний Панкратов из этого же района, ранее занимал должность заместителя.
В должности зама районного ОМВД работал ранее и новоиспеченный начальник ОМВД России по Оконешниковскому району 37-летний Андрей Драч.