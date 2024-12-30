«Дороже всего в сам праздник — от 170 рублей». Сколько стоит заказать поздравление Деда Мороза на дому в Беларуси

В эфире заметили, что заказывать новогодние поздравления Деда Мороза начинают уже с осени. Также сказано, что тарифы в праздничных агентствах расписаны с 1 декабря по 14 января. Так, в период с 1 по 24 декабря стоимость 15-минутного поздравления Деда Мороза на дому составит от 50 рублей. Если речь идет про период с 25 по 30 декабря, то цена вырастет и окажется уже от 120 рублей.