«Дороже всего в сам праздник — от 170 рублей». Сколько стоит заказать поздравление Деда Мороза на дому в Беларуси

Стоимость поздравления Деда Мороза на дому составит от 50−170 рублей в Беларуси. Подробные цены озвучили в эфире телеканала СТВ.
В эфире заметили, что заказывать новогодние поздравления Деда Мороза начинают уже с осени. Также сказано, что тарифы в праздничных агентствах расписаны с 1 декабря по 14 января. Так, в период с 1 по 24 декабря стоимость 15-минутного поздравления Деда Мороза на дому составит от 50 рублей. Если речь идет про период с 25 по 30 декабря, то цена вырастет и окажется уже от 120 рублей.
«Дороже всего в сам праздник, до боя курантов», — заметили в эфире СТВ.
Сообщается, что в период с 31 декабря по 2 января поздравление Деда Мороза на дому составит от 170 рублей. Также говорится, что с 3 по 14 января стоимость составит от 75 рублей.
«Цена на сказочного волшебника в этом году в Минске начинается от 80 рублей, а дальше — все зависит от уровня желаний», — уточнили в эфире телеканала.
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