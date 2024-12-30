Из Ростова в Таганрог отправился поезд Деда Мороза

Из Ростова в Таганрог отправился необычный состав — поезд на паровой тяге. Пассажиров на платформе встречал Дед Мороз. Новогодний волшебник и его команда сопровождали гостей праздничного поезда до конечной остановки — до Таганрога.
Ростовчане и гости донской столицы познакомились с культурной жизнью этого города, сходили в театр и музей. Вечером состав на паровозной тяге привез всех обратно.
— Отправиться в необычное путешествие ростовчане и гости города смогут 3, 4 и 5 января. Билеты для самостоятельной поездки можно купить в приложении, — прокомментировали в минтрансе Ростовской области.