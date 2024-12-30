Ричмонд
+15°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростова в Таганрог отправился поезд Деда Мороза

В январе новогодний поезд совершит три сказочных рейса из Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Из Ростова в Таганрог отправился необычный состав — поезд на паровой тяге. Пассажиров на платформе встречал Дед Мороз. Новогодний волшебник и его команда сопровождали гостей праздничного поезда до конечной остановки — до Таганрога.

Ростовчане и гости донской столицы познакомились с культурной жизнью этого города, сходили в театр и музей. Вечером состав на паровозной тяге привез всех обратно.

— Отправиться в необычное путешествие ростовчане и гости города смогут 3, 4 и 5 января. Билеты для самостоятельной поездки можно купить в приложении, — прокомментировали в минтрансе Ростовской области.