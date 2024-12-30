В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

Традиционно на площади Куйбышева поставили деревянную горку для катания на тюбингах («ватрушках»). Аттракцион открыт для посетителей бесплатно. Кроме того, в этом году здесь три ледовых катка, в том числе для хоккея и для массовых катаний. Отметим, этой зимой в Самаре зальют 116 бесплатных катков, в парках, дворах, на набережной и др.