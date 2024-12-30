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В новогоднюю ночь в Самаре продлят работу общественного транспорта

В Самаре в новогоднюю ночь продлят работу городского общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить по привычным маршрутам до 3:00 1 января.

Затем, после двухчасового перерыва, транспорт вернется на линию в 5:00 и будет ходить по расписанию выходных — и так до 8 января.

Самарское метро с 29 декабря этого года до 8 января 2025 года будет открыто с 6:00 до 24:00 ежедневно. Работать подземка до конца каникул будет также в режиме выходных.

Отметим, самые главные новогодние мероприятия в Самаре будут проходить на площади Куйбышева. Здесь все локации в новогоднюю ночь будут работать с 22:00 до 2:00.

На главной площади Самары по традиции находится усадьба самарского Деда Мороза, который встречает гостей с внучкой Снегурочкой. Также на площади расположился городок «Самара в движении. Зима». Все желающие под присмотром профессиональных инструкторов могут поиграть в городки, снежный бой, гигантские шахматы, дженгу и тетрис.

Традиционно на площади Куйбышева поставили деревянную горку для катания на тюбингах («ватрушках»). Аттракцион открыт для посетителей бесплатно. Кроме того, в этом году здесь три ледовых катка, в том числе для хоккея и для массовых катаний. Отметим, этой зимой в Самаре зальют 116 бесплатных катков, в парках, дворах, на набережной и др.