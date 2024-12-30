В Минске ввели новшество при получении справки для водителей

Как уточнили в Минсвязи, запущенный электронный сервис — это часть комплексной государственной услуги по обмену и выдаче водительского удостоверения. Для перевода в электронный вид всех этапов этой услуги в 2025 году МВД, Минобороны и Госкомимущество завершат проекты по оцифровке услуг на их стороне. После чего получение и замена водительских прав будут максимально переведены в цифровой вид: от подачи заявления до получения результата.