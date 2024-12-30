В Минске ввели новшество при получении справки для водителей

Теперь после прохождения водительской медкомиссии в столичной 24-й городской поликлинике спецмедосмотров бумажные медицинские справки не надо нести в ГАИ как водителям, так и кандидатам на получение водительских прав. Дело в том, что результаты обследования будут автоматически попадать в базу данных Госавтоинспекции для их учета при принятии решений о выдаче или замене водительских прав.
В ведомстве уточнили, что сервис пока начинает работать в Минске и доступен всем клиентам 24-й городской поликлиники спецмедосмотров. Но советом по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи поставлена задача Минздраву распространить этот сервис на все регионы страны.
Как уточнили в Минсвязи, запущенный электронный сервис — это часть комплексной государственной услуги по обмену и выдаче водительского удостоверения. Для перевода в электронный вид всех этапов этой услуги в 2025 году МВД, Минобороны и Госкомимущество завершат проекты по оцифровке услуг на их стороне. После чего получение и замена водительских прав будут максимально переведены в цифровой вид: от подачи заявления до получения результата.