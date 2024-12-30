РФ И КНР предложили новый способ переработки золы угольных ТЭС

«Использование золы-уноса в качестве исходного сырья для производства коагулянтов позволяет с одной стороны утилизировать часть отходов со шламополей, а с другой — произвести коагулянты по более низкой себестоимости. Полученный химический реагент — полиоксихлорид алюминия может быть использован при водоподготовке на самих ТЭС, а также при создании термотропных гелей в нефтяной промышленности», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ Дмитрий Валеев.