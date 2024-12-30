РФ И КНР предложили новый способ переработки золы угольных ТЭС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) с китайскими и российскими коллегами разработали новый способ переработки отходов угольных теплоэлектростанций — золы-уноса. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, из золы получается коагулянт — полезное вещество, используемое при подготовке чистой воды.
«Новый способ представляет собой последовательную обработку немагнитной фракции золы раствором щелочи, а потом соляной кислотой. Полученные растворы могут быть использованы в качестве коагулянта — поликосихлорида алюминия, используемого при водоподготовке», — отметили в пресс-службе.
На первом этапе ученые растворили с помощью щелочи 50% кремнезема на поверхности «алюмосиликатных сфер» — шариков, из которых в большой степени состоит зола. Далее золу растворяли в соляной кислоте при атмосферном и высоком давлении. Это позволило начать реакцию игольчатого муллита (смеси оксидов алюминия и кремния) с соляной кислотой. При этом степень полезного извлечения алюминия превысила 83%.
«Использование золы-уноса в качестве исходного сырья для производства коагулянтов позволяет с одной стороны утилизировать часть отходов со шламополей, а с другой — произвести коагулянты по более низкой себестоимости. Полученный химический реагент — полиоксихлорид алюминия может быть использован при водоподготовке на самих ТЭС, а также при создании термотропных гелей в нефтяной промышленности», — рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории сорбционных методов ГЕОХИ Дмитрий Валеев.
Опыты также показали возможность попутного получения целого ряда продуктов: хлорида железа, цеолитов и нанопорошка оксида кремния. Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России. Результаты опубликованы в журнале Process Safety and Environmental Protection.