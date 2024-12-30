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Меха, русский платок и кони: Как Полина Диброва проводит праздничные выходные

Жена ростовского шоумена Дмитрия Диброва отправилась в Суздаль.

Источник: Комсомольская правда

Полина Диброва — жена известного телеведущего, шоумена из Ростова Дмитрия Диброва, в своем блоге делится праздничным настроением с подписчиками и рассказывает о том, как проводит последние дни уходящего 2024-ого.

Мама троих мальчиков начала получить первые подарки. К примеру, Полине вручили авторский комикс, в котором главная героиня — она сама.

Сани с лошадкой быстро мчатся по заснеженной дороге. Фото: соцсети Полины Дибровой.

В последнюю неделю декабря Полина вместе с близкими людьми отправилась в Суздаль.

— Одно из самых моих любимых путешествий. Перед Новым годом-немного русской красоты, — написала она в своем блоге.

Полина Диброва — настоящая русская красавица. Фото: соцсети Полины Дибровой.

По заснеженной Суздали Полина гуляет в шубе, меховой шапке, а в качестве аксессуара — русский платок. В таком луке и тепло, и комфортно.

Полина Диброва отлично проводит время в Суздали! Фото: соцсети Полины Дибровой.

Полина уже побывала в старинных храмах, в атмосферном ресторане, выполненном в русском народном стиле. Прокатилась на санях с лошадкой и полюбовалась лесом. А еще на память о путешествии приобрела в качестве сувенира кокошник. По словам Полины Дибровой, поездка вышла очень яркой.