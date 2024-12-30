Меха, русский платок и кони: Как Полина Диброва проводит праздничные выходные

Полина уже побывала в старинных храмах, в атмосферном ресторане, выполненном в русском народном стиле. Прокатилась на санях с лошадкой и полюбовалась лесом. А еще на память о путешествии приобрела в качестве сувенира кокошник. По словам Полины Дибровой, поездка вышла очень яркой.