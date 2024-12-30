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Новогоднее световое шоу украсит Нижегородский кремль

Для жителей Нижнего Новгорода подготовлено волшебное новогоднее световое представление, в котором главными героями станут Солнце и Луна, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

С 29 декабря по 7 января нижегородцы и гости города смогут стать свидетелями удивительного светового шоу на внутренней стене Дмитриевской башни Нижегородского кремля. В течение 7 минут зрители перенесутся в Лунный город и Дворец Рассвета, где обитают Месяц и Солнце. Анимационное световое представление будет доступно ежедневно с 17:00 до 2:00.