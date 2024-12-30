Бумажная водительская медсправка для ГАИ отменена в Минске

В ведомстве пояснили, что результаты обследования (речь идет про заключения МРЭК) будут попадать в базу Госавтоинспекции для учета в момент принятия решений о выдаче (замене) прав. Говорится, что данный сервис пока начинает работать в Минске. Он будет доступен всем клиентам указанной поликлиники.