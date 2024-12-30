Бумажная водительская медсправка для ГАИ отменена в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства связи и информатизации.
«Водительская справка» на бумаге для ГАИ больше не нужна? Именно так", — сказано в сообщении.
Отмечается, что после прохождения водительской медкомиссии в 24-й городской поликлинике спецмедосмотров Минска бумажные справки не нужно будет нести в ГАИ как водителям, так и кандидатам на получение водительских прав.
В ведомстве пояснили, что результаты обследования (речь идет про заключения МРЭК) будут попадать в базу Госавтоинспекции для учета в момент принятия решений о выдаче (замене) прав. Говорится, что данный сервис пока начинает работать в Минске. Он будет доступен всем клиентам указанной поликлиники.
В Министерстве связи и информатизации акцентировали внимание на том, что советом по проектам в сфере цифрового развития при ведомстве была поставлена задача Министерству здравоохранения распространить данный сервис на все регионы Беларуси.
Уточняется, что запущенный электронный сервис является частью комплексной государственной услуги по обмену, выдаче водительского удостоверения. Сказано, что для перевода в электронный вид всех этапов обозначенной услуги в 2025 году Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Государственный комитет по имуществу завершат проекты по оцифровке на их стороне.
В ведомстве заметили, что в результате в 2025 году получение (замена) водительских прав будет максимально переведена в электронный вид: от подачи заявления и до получения результата.
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