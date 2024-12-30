Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности в ТЦ

Об этом сообщает пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ведомстве советуют: необходимо выбирать не самые популярные часы для посещения, минимизировать время нахождения в магазине, не водить с собой маленьких детей, обрабатывать руки спиртосодержащим средством.
«Соблюдайте социальную дистанцию в местах скопления людей, используйте медицинскую маску для защиты органов дыхания», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.
«МК-Урал» ранее писал, что 9 детей в возрасте 10−11 месяцев доставлено в детскую больницу № 5 Екатеринбурга с признаками острой кишечной инфекции.
У детей выявлена норовирусная инфекция второго типа.
По предварительным данным, за сутки до мероприятия мама одного из детей обращалась за медпомощью, так как у младенца была рвота, высокая температура и жидкий стул.