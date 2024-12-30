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Роспотребнадзор предупредил свердловчан об опасности в ТЦ

Высокая концентрация людей в торговых центрах может быть опасна для здоровья людей.

Об этом сообщает пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В ведомстве советуют: необходимо выбирать не самые популярные часы для посещения, минимизировать время нахождения в магазине, не водить с собой маленьких детей, обрабатывать руки спиртосодержащим средством.

«Соблюдайте социальную дистанцию в местах скопления людей, используйте медицинскую маску для защиты органов дыхания», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

«МК-Урал» ранее писал, что 9 детей в возрасте 10−11 месяцев доставлено в детскую больницу № 5 Екатеринбурга с признаками острой кишечной инфекции.

У детей выявлена норовирусная инфекция второго типа.

По предварительным данным, за сутки до мероприятия мама одного из детей обращалась за медпомощью, так как у младенца была рвота, высокая температура и жидкий стул.

здоровье