Более 110 тыс. вещей забыли пассажиры в аэропортах Москвы с января

«За неполный 2024 год в службу lost&found аэропорта Домодедово поступило почти 35 тыс. забытых вещей. Самыми необычными находками в пассажирском терминале стали: несколько гитар, балалайка, бубен, два медицинских стетоскопа, шахматы в японском стиле, книга “Эрмитаж” и строительная кирка. Больше всего утерянных предметов передают в бюро находок в месяцы пикового пассажиропотока — летом, а также в новогодние праздники. Более чем в 60% случаев владельцы возвращаются за своими вещами», — сказали в пресс-службе Домодедово.