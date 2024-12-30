Более 110 тыс. вещей забыли пассажиры в аэропортах Москвы с января

«За неполный 2024 год в службу lost&found аэропорта Домодедово поступило почти 35 тыс. забытых вещей. Самыми необычными находками в пассажирском терминале стали: несколько гитар, балалайка, бубен, два медицинских стетоскопа, шахматы в японском стиле, книга “Эрмитаж” и строительная кирка. Больше всего утерянных предметов передают в бюро находок в месяцы пикового пассажиропотока — летом, а также в новогодние праздники. Более чем в 60% случаев владельцы возвращаются за своими вещами», — сказали в пресс-службе Домодедово.
В пресс-службе Шереметьево Агентству «Москва» рассказали, что с начала 2024 года в бюро находок аэропорта зарегистрировано 50 тыс. 933 забытых вещей и предметов.
«На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) с начала 2024 года забыто 23 тыс. 347 вещей (из них 4 тыс. 703 единицы с бортов воздушных судов); на международных воздушных линиях (МВЛ) с начала 2024 года забыто 3 тыс. 57 вещей. Самые необычные вещи: инвалидные коляски, костыли, санки (летом), массажный стол, челюсти. При этом чаще всего пассажиры забывают ремни, шапки, шарфы, перчатки и куртки», — сообщили в пресс-службе Внуково.
Там добавили, что с начала 2024 года на МВЛ были получены пассажирами 519 вещей, на ВВЛ получено 4 тыс. 178 найденных вещей.