Более 25 домов расселили по программе реновации в Нижегородском районе

«Первая новостройка на шоссе Фрезер в Нижегородском районе была передана под заселение в конце 2020 года. На сегодня количество заселяемых жилых комплексов достигло пяти. В них предоставлены современные квартиры жителям из 30 старых домов. Из них 26 полностью расселены. Порядка 1,5 тыс. семей отпраздновали новоселье в новых жилых комплексах», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.