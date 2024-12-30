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Более 25 домов расселили по программе реновации в Нижегородском районе

На юго-востоке столицы в Нижегородском районе по программе реновации полностью расселено 26 домов старого жилого фонда. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Первая новостройка на шоссе Фрезер в Нижегородском районе была передана под заселение в конце 2020 года. На сегодня количество заселяемых жилых комплексов достигло пяти. В них предоставлены современные квартиры жителям из 30 старых домов. Из них 26 полностью расселены. Порядка 1,5 тыс. семей отпраздновали новоселье в новых жилых комплексах», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Всего в программу реновации в Нижегородском районе включено 92 старых дома. В новые квартиры передут более 14,5 тыс. москвичей.

недвижимость