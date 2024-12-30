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Воронежцев предостерегли от использования пиротехники, так как она может быть начинена взрывчаткой

Воронежцам напомнили о запрете использования пиротехники в новогодние праздники, который действует по всей Воронежской области. В регионе нельзя ни торговать, ни использовать такие изделия, поскольку это может оказаться опасным для жизни — такое решение принял региональный оперштаб.

Как рассказали в областном правительстве, от силовых структур поступила информация о ввозе в наш регион украинскими структура поддельных пиротехнических изделий, начиненных взрывчатыми веществами большой мощности. Выглядят они также, как и обычные, но срабатывают мгновенно. Если напороться на такой «фейерверк», можно как минимум, получить серьезные травмы, а можно и погибнуть.

Те, кто будет пойман на продаже пиротехники, пойдет как соучастник в вероятном нанесении вреда, раз ее использование расценивается как угроза жизни и здоровью. В правительстве напомнили, что необходимо тщательно следить за тем, чтобы пиротехнические изделия не могли попасть в руки детей.

Исключение составляют бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня, которые разрешается и продавать, и использовать.

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