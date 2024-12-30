Воронежцев предостерегли от использования пиротехники, так как она может быть начинена взрывчаткой

Как рассказали в областном правительстве, от силовых структур поступила информация о ввозе в наш регион украинскими структура поддельных пиротехнических изделий, начиненных взрывчатыми веществами большой мощности. Выглядят они также, как и обычные, но срабатывают мгновенно. Если напороться на такой «фейерверк», можно как минимум, получить серьезные травмы, а можно и погибнуть.