Воронежцев предостерегли от использования пиротехники, так как она может быть начинена взрывчаткой

Как рассказали в областном правительстве, от силовых структур поступила информация о ввозе в наш регион украинскими структура поддельных пиротехнических изделий, начиненных взрывчатыми веществами большой мощности. Выглядят они также, как и обычные, но срабатывают мгновенно. Если напороться на такой «фейерверк», можно как минимум, получить серьезные травмы, а можно и погибнуть.
Те, кто будет пойман на продаже пиротехники, пойдет как соучастник в вероятном нанесении вреда, раз ее использование расценивается как угроза жизни и здоровью. В правительстве напомнили, что необходимо тщательно следить за тем, чтобы пиротехнические изделия не могли попасть в руки детей.
Исключение составляют бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня, которые разрешается и продавать, и использовать.