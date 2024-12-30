31 декабря омичи ощутят сильную магнитную бурю

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в последний день года, 31 декабря, Омскую область ждет сильная магнитная буря.
Возмущение магнитосферы Земли начнется уже с 9:00 и далее будет только расти. Своего пика магнитная буря достигнет к 15:00. Буря класса G3, то есть сильная, будет бушевать до 18:00, затем пойдет на спад.
Тем не менее, возмущение магнитосферы Земли среднего уровня продлится до полуночи, то есть до наступления нового года. Далее, с 3:00 до 9:00 1 января ожидается слабая магнитная буря.
Метеозависимые люди в это время могут ощутить недомогание, также возможны полярные сияния.