Глава Минлесхоза сказал про очереди на дома из белорусской древесины

Глава Министерства лесного хозяйства Александр Кулик в эфире СТВ сказал про очереди на дома из белорусской древесины.
Он уточнил, что есть несколько вариантов домов из белорусской древесины. Кулик обратил внимание на то, что спросом пользуется классический дом из цилиндрованного бруса, сырой, 10 на 10. Его стоимость составляет 30 тысяч рублей.
— Дачный домик, который 7 на 8, стоит 18 тысяч. Они не то что заходят, за ними действительно стоит очередь, поэтому мы объявили конкурс, и еще буквально с нового года начнется поставка оборудования еще 9 производств, — подчеркнул глава Минлесхоза.
Кроме того, он также уточнил:
— Запустим, премьер-министр поддержал, есть постановление правительства, это кредитование на белорусские товары. Это серьезно сыграло, такой спрос.
Александр Кулик, говоря про дом из белорусской древесины, заметил, что его теплопроводность была проверена: два бруска 75 на 75 и плюс утеплитель 150 миллиметров. Он уточнил, что домик проходит по всем стандартам, сказав и про белорусскую зиму, когда на улице +5 градусов.
Глава Минлесхоза добавил, что рассматривается вариант пеллетного котла.
— Поэтому мы гарантируем, что в этом доме будет минимальный расход тепловой энергии.
Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в домике все белорусское и нет ничего импортного: от бытовой техники до мебели.
— И котлы тоже сейчас — готовится указ президента — чтобы стимулировать потребление пеллет. На котлы будет 40% дотации с бюджета, — подчеркнул Александр Кулик.
Тем временем Минлесхоз сказал, что Беларусь экспортировала рекордный миллион кубометров пиломатериалов.
Ранее премьер-министр Беларуси Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый новогодний салат за год подешевел.
Кстати, мы узнали программу Нового года 2025 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.
А еще мы писали, что бумажная водительская медсправка для ГАИ отменена в Минске.