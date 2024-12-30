Глава Минлесхоза сказал про очереди на дома из белорусской древесины

— Дачный домик, который 7 на 8, стоит 18 тысяч. Они не то что заходят, за ними действительно стоит очередь, поэтому мы объявили конкурс, и еще буквально с нового года начнется поставка оборудования еще 9 производств, — подчеркнул глава Минлесхоза.