Глава Башкирии рассказал жителям республики о мероприятиях в честь Нового года

В праздники также будут работать и туристические объекты. К примеру, в музейном комплексе «Шульган-Таш» в субботу, 4 января, состоится «Быйма-шоу», в рамках которого будут фестиваль с конкурсом валенок, большой концерт под открытым небом и ярмарка.