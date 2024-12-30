Глава Башкирии рассказал жителям республики о мероприятиях в честь Нового года

Сегодня утром, 30 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров в свой публикации в социальных сетях пригласил жителей республики на мероприятия в честь Нового года.
По словам руководителя региона, власти подготовили хорошую программу на весь период новогодних праздников. Главные торжества 31 декабря и 1 января состоятся в Уфе. Жителей и гостей столицы Башкирии в новогоднюю ночь уже традиционно ждет фестиваль TERRA ZIMA. На Советской площади пройдут большой концерт, конкурсы, народные гулянья и пр.
В праздники также будут работать и туристические объекты. К примеру, в музейном комплексе «Шульган-Таш» в субботу, 4 января, состоится «Быйма-шоу», в рамках которого будут фестиваль с конкурсом валенок, большой концерт под открытым небом и ярмарка.
В своем посте Радий Хабиров выразил уверенность в том, что каждый в наступившие новогодние каникулы найдет себе занятие по душе и проведет время с пользой.
— А наша задача — обеспечить безопасность, чтобы праздники прошли без происшествий. Всех с наступающим Новым годом! — заявил глава Башкирии.
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