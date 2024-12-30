Мэрия Омска объявила конкурс для предприятий и организаций

Мэрия города Омска объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление омских предприятий и организаций. Конкурс вместе с администрациями округов проводит департамент экономической политики.
В конкурсе несколько номинаций:
-Лучшее оформление организаций торговли (в ней семь групп в зависимости от вида и площади магазина);
— Лучшее оформление организаций общественного питания (здесь два подвида: кафе и рестораны).
— Лучшее оформление организаций сферы услуг;
— Лучшее оформление промышленных предприятий;
— Лучшее оформление учреждений культуры;
— Лучшее оформление учреждений спорта;
— Лучшее оформление учреждений дошкольного и дополнительного образования;
— Лучшее оформление общеобразовательных учреждений.
Итоги конкурса будут подведены в январе, победителям вручат ценные призы и дипломы.