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Мэрия Омска объявила конкурс для предприятий и организаций

Им предлагают посоревноваться в новогоднем оформлении.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия города Омска объявила конкурс на лучшее новогоднее оформление омских предприятий и организаций. Конкурс вместе с администрациями округов проводит департамент экономической политики.

В конкурсе несколько номинаций:

-Лучшее оформление организаций торговли (в ней семь групп в зависимости от вида и площади магазина);

— Лучшее оформление организаций общественного питания (здесь два подвида: кафе и рестораны).

— Лучшее оформление организаций сферы услуг;

— Лучшее оформление промышленных предприятий;

— Лучшее оформление учреждений культуры;

— Лучшее оформление учреждений спорта;

— Лучшее оформление учреждений дошкольного и дополнительного образования;

— Лучшее оформление общеобразовательных учреждений.

Итоги конкурса будут подведены в январе, победителям вручат ценные призы и дипломы.