Двое погибли, третий — в больнице: в Башкирии французская иномарка рухнула с моста в реку

Трагедия случилась в селе Халилово. Во время гололеда водитель Citroen не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с моста и упал в реку. В результате происшествия водитель и один из пассажиров погибли. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС и местные жители вытащили погибших. Еще одному пассажиру удалось выжить, его госпитализировали в больницу, у него диагностированы сотрясение мозга и переохлаждение. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.