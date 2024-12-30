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Двое погибли, третий — в больнице: в Башкирии французская иномарка рухнула с моста в реку

В Башкирии погибли водитель и пассажир упавшего в реку Citroen.
Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 29 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба МЧС региона.

Трагедия случилась в селе Халилово. Во время гололеда водитель Citroen не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал с моста и упал в реку. В результате происшествия водитель и один из пассажиров погибли. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС и местные жители вытащили погибших. Еще одному пассажиру удалось выжить, его госпитализировали в больницу, у него диагностированы сотрясение мозга и переохлаждение. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

В экстренной службе напомнили о необходимости соблюдать ПДД, не забывать пристегиваться ремнем безопасности, даже если поездка обещает быть недолгой и по местной небольшой дороге.

— Если вы за рулем в условиях ограниченной видимости (тумане, снегопаде) — уменьшите скорость, не совершайте резких маневров. В условиях гололеда будьте предельно осторожны, — порекомендовали в МЧС.

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