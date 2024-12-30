В Воронеже умерли актриса театра кукол и главный художник театра оперы и балета

А в субботу, 28 декабря, сообщили о смерти главного художника Воронежского театра оперы и балета Валерий Кочиашвили. Он проработал в театре 47 лет. Из них 42 года был его главным художником. Работал над постановками «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Тоска», «Трубадур», «Пиковая дама», «Сильва», «Весёлая вдова», «Виват Россия!».