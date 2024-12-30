В Воронеже умерли актриса театра кукол и главный художник театра оперы и балета

В Воронеже после тяжелой продолжительной болезни умерла актриса театра кукол Светлана Свиридова. Светлана Александровне было 69 лет. Об этом сообщили в театре в воскресенье, 29 декабря.
Светлана Свиридова попала в труппу Воронежского театра кукол в 1976 году. С тех пор она сыграла много ролей в спектаклях «Али-Баба и 40 разбойников», «Мерзни, мерзни, волчий хвост», «Две избушки и Морозко», «Сказки бабушки Корольковой», «Волк и семеро козлят».
Светлана Александровна запомнится зрителям не только мастерством управления куклами, но и прекрасными музыкальными данными. Ее голос делал любую роль уникальной.
Прощание со Светланой Свиридовой пройдет 31 декабря на Юго-Западном кладбище. Начнется траурная церемония в 11.00.
А в субботу, 28 декабря, сообщили о смерти главного художника Воронежского театра оперы и балета Валерий Кочиашвили. Он проработал в театре 47 лет. Из них 42 года был его главным художником. Работал над постановками «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Жизель», «Корсар», «Ромео и Джульетта», «Тоска», «Трубадур», «Пиковая дама», «Сильва», «Весёлая вдова», «Виват Россия!».
Последний спектакль Валерия Георгиевича — балет «Пер Гюнт» — стал самым масштабным и ярким событием текущего театрального сезона. Валерию Кочиавшили было 72 года.
Валерий Кочиашвили. Воронежский государственный театр оперы и балета ВКонтакте.
«КП-Воронеж» присоединяется к соболезнованиям родным и близким этим двум выдающимся деятелям воронежской культуры.