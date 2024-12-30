Головченко сказал про строительство 45 тысяч квартир и домов в 2025 в Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко в интервью «Беларусь 1» сказал про строительство 45 тысяч квартир и домов в 2025 в Беларуси.
— Планируем построить порядка 4,4 миллионов квадратных метров жилья. Чтобы было более понятно — это около 45 тысяч квартир и домов, — заявил глава белорусского правительства.
Он обратил внимание на то, что из указанного количества примерно миллион «квадратов» жилья будет построено с государственной поддержкой. Головченко заметил:
— Если посмотреть, чего мы добились в обеспечении людей жильем за время нашей независимости, то мы прибавили порядка 10 метров на человека.
Ранее премьер Головченко сказал о росте зарплат и пенсий в Беларуси.
Кроме того, премьер-министр сказал, что рост начисленной средней зарплаты в 2025 году заложен на уровне 2400 рублей.
А еще Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый новогодний салат за год подешевел.
Также премьер-министр объяснил, что происходит с картофелем в Беларуси, сказав о причинах лицензирования на него.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким будет январь 2025 года в Беларуси: «Январь ожидается снежным, в среднем от 3 до 8 дней с метелью».