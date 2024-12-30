Компания «Туркменистан» организует для пассажиров альтернативный рейс из Москвы

Она 28 декабря, не называя причины, информировала, что отменила с 30 декабря на месяц регулярные рейсы Ашхабад — Москва.
В итоге эта авиакомпания организует вывоз пассажиров своих рейсов T5−708 и T5−704 по маршруту Mосква — Стамбул — Ашхабад «с привлечением стороннего перевозчика на участке Москва — Стамбул». «Имеющиеся билеты действительны для перелета без дополнительной оплаты», — сказано в сообщении. Отмечается, что багаж пассажиров будет зарегистрирован до Ашхабада, виза для перелета через Стамбул не нужна.
В последний раз авиакомпания «Туркменистан» приостанавливала рейсы в Москву в августе 2023 года в связи с обстановкой в Московской воздушной зоне и на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов. 21 августа 2023 года Минобороны РФ сообщало о пресечении атаки украинского беспилотника в Московской области.
Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о приостановке с 28 декабря полетов в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу после катастрофы принадлежавшего ей самолета вблизи Актау 25 декабря. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты по маршруту Астана — Екатеринбург по соображениям безопасности в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025-го. Израильская El Al временно не осуществляет рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва. По данным портала Ynet, авиакомпания в течение ближайшей недели проведет оценку ситуации и в зависимости от ее результатов примет решение о возобновлении полетов.