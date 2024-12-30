Компания «Туркменистан» организует для пассажиров альтернативный рейс из Москвы

Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines объявила о приостановке с 28 декабря полетов в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу после катастрофы принадлежавшего ей самолета вблизи Актау 25 декабря. Казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостановила полеты по маршруту Астана — Екатеринбург по соображениям безопасности в период с 28 декабря текущего года по 27 января 2025-го. Израильская El Al временно не осуществляет рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва. По данным портала Ynet, авиакомпания в течение ближайшей недели проведет оценку ситуации и в зависимости от ее результатов примет решение о возобновлении полетов.