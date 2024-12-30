В Новосибирской области открылась первая ледовая переправа

В Новосибирской области открыли первую ледовую переправу «Ордынское — Нижнекаменка». Такое решение приняла специальная комиссия, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Отмечается, что длина переправы составляет 4,3 тысячи метров (в одну сторону), а толщина льда достигает 30−50 сантиметров.
«Это позволяет пропускать автомобильную технику массой до 5 тонн», — пишет пресс-служба ведомства.
Спасатели сообщили, что теперь местным жителям не нужно объезжать водохранилище, а это около 100 километров. Однако стоит учесть, что переправа работает только с 9 до 18 часов, а безопасность на участке обеспечивают дежурные.
Вторую ледовую переправу «Спирино-Чингис» планируют открыть в январе 2025 года.
В МЧС напомнили, что движение по льду вне ледовых переправ запрещено. Это может быть опасно для жизни.