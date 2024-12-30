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Расписание богослужений в Хабаровске на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года

Вот и близится рождество Христово — самый светлый и радостный день для православных хабаровчан.

Верующие с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года продолжают поститься — Рождественский пост завершится 7 января. На этой неделе среди множества святых церковь чтит память мученика Вонифатия и праведного Иоанна Кронштадтского, а также вспоминает святых отец — родственников Христа по плоти.

Кроме больших праздников, ежедневно хабаровские священнослужители проводят молебны, утренние и вечерние богослужения, а также крещение и венчание. А теперь подробнее, где пройдут службы с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года в Хабаровске, адреса храмов и соборов в нашем материале.

Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Службы в соборе проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:

Понедельник — пятница — служба утренняя в 9:00, нижний храм; вечерняя — в 16:45.

Суббота — утренняя в 9:00, нижний храм, вечерняя в 17:00, верхний храм.

Воскресенье — утренняя в 6:40, 8:30, 9:00. Молебен в 15:00, верхний храм.

Церковь Серафима Саровского.

Службы проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:

Понедельник — суббота — утренние молитвы в 9:00. Вечернее богослужение в 16:00.

Воскресенье — утренние молитвы в 7:00, 9:00, 11:00. Вечернее богослужение в 16:00. Молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому совершается в воскресенье в 16:00.

Молебен Пресвятой Богородицы пред иконой «О благополучных родах» в субботу еженедельно в 11:00.

Собор Рождества Христова.

Службы проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:

Понедельник- утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 17:00.

Вторник — утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 16:00.

Среда — утренние молитвы с 9:00. Вечерние — с 17:00.

Четверг, пятница — утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 17:00.

Суббота — утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 16:00.

В воскресенье утренние молитвы с 7:00, 9:30. Вечерние — в 16:00.

Храм Святителя Иннокентия Иркутского.

Службы проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:

С понедельника по субботу служба утренняя в 8:00, вечерняя — в 17:00.

Воскресенье — утренняя в 7:00, 8:40, 9:00, вечерняя в 16:00.

Градо-Хабаровский cобор Успения Божией Матери.

Службы проходят каждый день. График, возможно, поменяется. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:

Понедельник — суббота — утренняя служба в 8:00, вечерняя — в 17:00. Нижний храм.

Воскресенье — утренняя в 7:00, 8:40, 9:00. В 15:45 — молебен.

Адреса и часы работы храмов и соборов в Хабаровск.

Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Адрес: улица Тургенева, 24.График работы: ежедневно, 07:00—20:00.Телефон: 8 (4212) 21−57−59.

Храм Святителя Иннокентия Иркутского.

Адрес: улица Тургенева, 73 Б. График работы: понедельник — пятница, 08:00—20:00; суббота, 09:00—20:00; воскресенье, 07:00—20:00.Телефоны: 8 (4212) 56−05−75, 8 (4212) 56−24−34.

Градо-Хабаровский cобор Успения Божией Матери.

Адрес: Комсомольская площадь, 1.График работы: понедельник — пятница, 07:00—20:00; суббота и воскресенье, 08:00—20:00.Телефоны: 8 (4212) 31−46−02, 8 (4212) 31−85−24.

Церковь Серафима Саровского.

Адрес: улица Тихоокеанская, 167.График работы: ежедневно, 08:00—20:00.Телефоны: 8 (4212) 22−41−22, 8 (4212) 22−50−67.

Собор Рождества Христова.

Адрес: улица Ленинградская, 65.График работы: ежедневно, 08:00—20:00.Телефон: 8 (4212) 30−18−62.

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