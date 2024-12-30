Расписание богослужений в Хабаровске на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года

Кроме больших праздников, ежедневно хабаровские священнослужители проводят молебны, утренние и вечерние богослужения, а также крещение и венчание. А теперь подробнее, где пройдут службы с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года в Хабаровске, адреса храмов и соборов в нашем материале.