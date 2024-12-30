Расписание богослужений в Хабаровске на неделю с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года

Верующие с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года продолжают поститься — Рождественский пост завершится 7 января. На этой неделе среди множества святых церковь чтит память мученика Вонифатия и праведного Иоанна Кронштадтского, а также вспоминает святых отец — родственников Христа по плоти.
Кроме больших праздников, ежедневно хабаровские священнослужители проводят молебны, утренние и вечерние богослужения, а также крещение и венчание. А теперь подробнее, где пройдут службы с 30 декабря 2024 по 5 января 2025 года в Хабаровске, адреса храмов и соборов в нашем материале.
Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Службы в соборе проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:
Понедельник — пятница — служба утренняя в 9:00, нижний храм; вечерняя — в 16:45.
Суббота — утренняя в 9:00, нижний храм, вечерняя в 17:00, верхний храм.
Воскресенье — утренняя в 6:40, 8:30, 9:00. Молебен в 15:00, верхний храм.
Церковь Серафима Саровского.
Службы проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:
Понедельник — суббота — утренние молитвы в 9:00. Вечернее богослужение в 16:00.
Воскресенье — утренние молитвы в 7:00, 9:00, 11:00. Вечернее богослужение в 16:00. Молебен с акафистом преподобному Серафиму Саровскому совершается в воскресенье в 16:00.
Молебен Пресвятой Богородицы пред иконой «О благополучных родах» в субботу еженедельно в 11:00.
Собор Рождества Христова.
Службы проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:
Понедельник- утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 17:00.
Вторник — утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 16:00.
Среда — утренние молитвы с 9:00. Вечерние — с 17:00.
Четверг, пятница — утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 17:00.
Суббота — утренние молитвы с 8:00. Вечерние — с 16:00.
В воскресенье утренние молитвы с 7:00, 9:30. Вечерние — в 16:00.
Храм Святителя Иннокентия Иркутского.
Службы проходят каждый день. График может меняться. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:
С понедельника по субботу служба утренняя в 8:00, вечерняя — в 17:00.
Воскресенье — утренняя в 7:00, 8:40, 9:00, вечерняя в 16:00.
Градо-Хабаровский cобор Успения Божией Матери.
Службы проходят каждый день. График, возможно, поменяется. С 30 декабря по 5 января 2025 года расписание следующее:
Понедельник — суббота — утренняя служба в 8:00, вечерняя — в 17:00. Нижний храм.
Воскресенье — утренняя в 7:00, 8:40, 9:00. В 15:45 — молебен.
Адреса и часы работы храмов и соборов в Хабаровск.
Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Адрес: улица Тургенева, 24.График работы: ежедневно,
Храм Святителя Иннокентия Иркутского.
Адрес: улица Тургенева, 73 Б. График работы: понедельник — пятница,
Градо-Хабаровский cобор Успения Божией Матери.
Адрес: Комсомольская площадь, 1.График работы: понедельник — пятница,
Церковь Серафима Саровского.
Адрес: улица Тихоокеанская, 167.График работы: ежедневно,
Собор Рождества Христова.
Адрес: улица Ленинградская, 65.График работы: ежедневно,