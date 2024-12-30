Омичам напомнили об активизации мошенников в новогодние праздники

Как отметили в пресс-службе УМВД России по региону, аферисты, в частности, могут предлагать услуги по организации праздника, продавать билеты на мероприятия по «выгодным» ценам. Также в этот период часто с мошенниками можно столкнуться и при оплате товара через интернет.