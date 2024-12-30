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Омичам напомнили об активизации мошенников в новогодние праздники

Жителям Омской области напоминают, что в период подготовки и проведения новогодних праздников активизируются различного рода мошенники.

Источник: Freepik

Как отметили в пресс-службе УМВД России по региону, аферисты, в частности, могут предлагать услуги по организации праздника, продавать билеты на мероприятия по «выгодным» ценам. Также в этот период часто с мошенниками можно столкнуться и при оплате товара через интернет.

Так, омич стал жертвой аферистов в попытке купить фрезерный станок. Мужчина перевёл предоплату в 130 тысяч рублей, но товар так и не получил. В полиции рекомендуют совершать покупки на официальных страницах компаний, проверять рейтинги продавцов и отзывы.