Омичам напомнили об активизации мошенников в новогодние праздники

Как отметили в пресс-службе УМВД России по региону, аферисты, в частности, могут предлагать услуги по организации праздника, продавать билеты на мероприятия по «выгодным» ценам. Также в этот период часто с мошенниками можно столкнуться и при оплате товара через интернет.
Так, омич стал жертвой аферистов в попытке купить фрезерный станок. Мужчина перевёл предоплату в 130 тысяч рублей, но товар так и не получил. В полиции рекомендуют совершать покупки на официальных страницах компаний, проверять рейтинги продавцов и отзывы.