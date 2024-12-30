На проспекте Победы в Симферополе добавят полосу для общественного транспорта

«От кольца проспекта Победы до поворота на улицу Кечкеметская есть возможность устроить четыре полосы движения, три будут для автомобилей и одна для общественного транспорта. Мы запретим парковку по правой полосе и увеличим пропускную способность этой улицы», — сообщил он на канале «Крым 24».