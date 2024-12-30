На проспекте Победы в Симферополе добавят полосу для общественного транспорта

В Симферополе на проспекте Победы добавят полосу для общественного транспорта. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
По словам мэра, вопрос о дополнительной секции для автобусов и троллейбусов активно обсуждается. Специалисты уже начали прорабатывать схему по расширении участка дороги до четырех полос.
«От кольца проспекта Победы до поворота на улицу Кечкеметская есть возможность устроить четыре полосы движения, три будут для автомобилей и одна для общественного транспорта. Мы запретим парковку по правой полосе и увеличим пропускную способность этой улицы», — сообщил он на канале «Крым 24».