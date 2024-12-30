Спасатели вытащили кота, застрявшего в вентиляции в Новосибирске

Новосибирские спасатели помогли коту, застрявшему в вентиляции. Об этом сообщает tg-канал «Спасатели МАСС».
Хозяева делали ремонт в квартире, по всей вероятности, испугавшись громких звуков, в открытую рабочими вентиляцию спрятались два домашних кота. Один смог выбраться сам, второй котик застрял.
Хозяйка 1959 г. р. обратилась за помощью к спасателям. Ситуации помогло то, что проживающая снизу соседка разрешила воспользоваться ее квартирой для спасения бедолаги.
Спасатели привязали к швабре мобильный телефон, чтобы обнаружить животное, однако перепуганный кот выбираться отказывался. Приложив усилия, спасателям удалось накинуть на питомца веревку и вытащить его из шахты.
Кот, пострадавший только морально, был передан благодарной хозяйке.