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Спасатели вытащили кота, застрявшего в вентиляции в Новосибирске

Спасатели привязали к швабре мобильный телефон, чтобы обнаружить животное, однако перепуганный кот выбираться отказывался.

Новосибирские спасатели помогли коту, застрявшему в вентиляции. Об этом сообщает tg-канал «Спасатели МАСС».

Хозяева делали ремонт в квартире, по всей вероятности, испугавшись громких звуков, в открытую рабочими вентиляцию спрятались два домашних кота. Один смог выбраться сам, второй котик застрял.

Хозяйка 1959 г. р. обратилась за помощью к спасателям. Ситуации помогло то, что проживающая снизу соседка разрешила воспользоваться ее квартирой для спасения бедолаги.

Спасатели привязали к швабре мобильный телефон, чтобы обнаружить животное, однако перепуганный кот выбираться отказывался. Приложив усилия, спасателям удалось накинуть на питомца веревку и вытащить его из шахты.

Кот, пострадавший только морально, был передан благодарной хозяйке.