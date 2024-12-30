Пассажирский теплоход с Комсомольского озера выставлен на торги в Минске, пишет Sputnik.by со ссылкой на ipmtorgi.by.
В сообщении говорится, что в Минске на торги выставили пассажирский теплоход «Новы Нясвiж», который находится на Комсомольском озере в музейно-парковом комплексе «Победа.» Говорится, что лот включает в себя как само судно 1954 года выпуска, так и два причальных понтона 1967 и 1976 годов выпуска. Начальная цена лота указана в 58 500 рублей.
В объявлении указано, что работоспособность узлов и агрегатов не проверялась. По указанной причине при диагностике вероятно выявление скрытых дефектов. Также говорится, что данный теплоход намеревались продать летом 2024 года. Тогда за него просили 195 000 рублей. Проведение аукциона запланировано на 10 января 2025 года.
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