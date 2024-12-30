Пассажирский теплоход с Комсомольского озера выставлен на торги в Минске

В сообщении говорится, что в Минске на торги выставили пассажирский теплоход «Новы Нясвiж», который находится на Комсомольском озере в музейно-парковом комплексе «Победа.» Говорится, что лот включает в себя как само судно 1954 года выпуска, так и два причальных понтона 1967 и 1976 годов выпуска. Начальная цена лота указана в 58 500 рублей.