На два пешеходных перехода больше: район площади Луговой сделали безопаснее

30 декабря во Владивостоке на остановке «Луговая» появились два новых пешеходных перехода. Это решение было принято в связи с тем, что район площади Луговой вошел в список аварийно опасных участков по итогам 2024 года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Госавтоинспекцию Приморского края.