На два пешеходных перехода больше: район площади Луговой сделали безопаснее

30 декабря во Владивостоке на остановке «Луговая» появились два новых пешеходных перехода. Это решение было принято в связи с тем, что район площади Луговой вошел в список аварийно опасных участков по итогам 2024 года, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Госавтоинспекцию Приморского края.
Новые пешеходные переходы расположились не очень далеко друг от друга. Пока они оборудованы только соответствующими дорожными знаками. Нанесение разметки запланировано позже, как только установится теплая погода.
Ранее «Комсомолка» рассказала о том, как приморцев поздравили с наступающим Новым годом сотрудники транспорта. Внутри трамвая, следующего по маршруту «Сахалинская — Моргородок», разместили наряженную елку. Пассажиры смогут полюбоваться ею до 7 января включительно.