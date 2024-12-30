У приморцев праздники под угрозой: как не попасться на новогодние мошеннические схемы

— Никому и никогда не передавайте никакие цифры, которые приходят вам в сообщениях. Под каким бы благим предлогом это ни было. Зачастую именно эти цифры являются этапом двухуровневой аутентификации и как раз таки могут предоставить преступникам доступ ко всем вашим персональным данным вплоть до денежных средств.