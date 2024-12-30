У приморцев праздники под угрозой: как не попасться на новогодние мошеннические схемы

Киберпреступники активизировались перед Новым годом, жителям Приморья нужно быть бдительнее. Стресс перед главным праздником зимы снижает бдительность граждан, они охотно участвуют в праздничных акциях и рассчитывают на ценные призы. Координатор Приморской общественной организации информационной защиты «Медиабратство “Киберволонтеры”» Мария Лагунова рассказала корреспонденту ИА PrimaMedia, как не попасться на уловки мошенников.
«Перед Новым годом появляется больше поводов раскачать человека эмоционально. Потому что до конца года нам хочется все успеть, сделать всё максимально быстро, охватить неохваченное и то, что невозможно даже уже охватить. И, конечно, на этом мошенники очень сильно играют», — рассказала Мария Лагунова.
Поэтому заманчивые распродажи или акции по случаю главного праздника зимы заостряют взгляд, заинтересованные пользователи тыкают на подозрительные ссылки. А вот этого делать точно не надо.
Самые популярные схемы мошенников.
В первую очередь Мария Лагунова выделила все схемы, связанные с искусственным интеллектом. На сегодняшний день создание с помощью нейросетей видеороликов, аудиосообщений с образом конкретного человека становится одной из самых масштабных проблем в части кибербезопасности.
«Не доверяйте видео, голосовым, даже если их отправили ваши близкие. Потому что сегодняшние технологии позволяют воспроизвести это все без участия самого живого человека», — отметила она.
Розыгрыши, акции, праздничные открытки — все это является благоприятной «почвой» для распространения фишинговых ссылок. Переходить по неизвестным ссылкам очень опасно, за счет этого могут быть взломаны мессенджеры пользователей и украдены персональные данные, в том числе фотографии с устройства.
Новый год без обмана: рекомендации координатора киберволонтеров.
— В случае, если вы видите заманчивое предложение от какого-то магазина, перейдите на официальный сайт, где вы сможете осуществить покупки. Не переходите по ссылкам, особенно по тем, что подаются под «соусом» уж очень соблазнительных скидок и рекламных акций.
— Никому и никогда не передавайте никакие цифры, которые приходят вам в сообщениях. Под каким бы благим предлогом это ни было. Зачастую именно эти цифры являются этапом двухуровневой аутентификации и как раз таки могут предоставить преступникам доступ ко всем вашим персональным данным вплоть до денежных средств.
— Максимально критично оценивайте ту информацию, которую получаете. Мошенники не стоят на месте, они постоянно улучшают свою деятельность, привлекают в нее как можно больше психологических трюков, которые воздействуют на человека, в первую очередь, на его эмоциональное состояние.
— Получайте информацию только с официальных источников, официальных СМИ, сайтов.
Полезные лайфхаки.
Мария Лагунова советует каждому придумать кодовое слово, которое бы знал только узкий круг лиц. Это необходимо для того, чтобы вы всегда могли провести контроль личности при поступлении подозрительного звонка или сообщения. Это, кстати, даже сработает, если вдруг вы нарветесь на мошенника, использующего в качестве основного инструмента нейросети.
Если злоумышленники шантажируют вас полученными персональными данными, предупредите об этом своих знакомых. Не открывайте поступающие от киберпреступников файлы, потому что они могут быть заражены.
Этот способ, как правило, помогает человеку сохранить репутацию, уберечь других людей и сохранить стабильную работу устройства без заражения вирусами.
Важно запомнить.
Если какое-то сообщение, звонок и информация, поступившая извне, вызывают эмоциональный всплеск — это первый знак того, что вы имеете дело с мошенниками. Именно на этом построено большинство мошеннических схем.